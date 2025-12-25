Haberler

Solunum cihazının içerisinden 5 kilogram uyuşturucu madde çıktı

Güncelleme:
Denizli'de bir kadın uyuşturucu maddeyi solunum cihazı içine gizleyerek sokmaya çalıştı. Narkotik ekipleri, cihazın içindeki 5 kilogram metamfetamini buldu ve kadını tutukladı.

  • Denizli'de bir solunum cihazının içinden 5 kilogram metamfetamin çıkarıldı.
  • Şüpheli kadın mahkeme tarafından tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbarat bilgileri doğrultusunda bir şahsın kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

Narkotik timleri tarafından takibe alına şüpheli kadın, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda ise uyuşturucu maddelerin saklandığı yer pes dedirtti.

KÖPEKLER TÜM DİKKATİ O YÖNE ÇEKTİ

Narkotik madde arama köpeğinin aramalar sırasında solunum cihazına tepki vermesi tüm dikkati o yöne çekti. Ekipleri kutusundan çıkarttığı solunum cihazının içine 5 kilogram metamfetamin gizlendiği belirlendi.

MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Zehir taciri şüpheli kadın ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBozkurt:

Tek tırnaklı topluluğu atanız kamâli haberin içine almadan haber yapmışlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolda FETÖ soruşturması! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı

Futbolda FETÖ soruşturması! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı

