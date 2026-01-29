Haberler

Rusya Ukrayna'nın güneyine saldırdı: 3 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Zaporijya bölgesine düzenlediği insansız hava aracı saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda ayrıca 3 kişi yaralandı ve birçok bina hasar gördü.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya bölgesine gece saatlerinde düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya ordusu, gece saatlerinde Ukrayna'yı hedef aldı. Ülkenin güneydoğusundaki Zaporijya bölgesine bir insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov, son 24 saat içinde bölgede 34 yerleşim yerine toplam 841 saldırı düzenlediğini söyledi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nden (DSNS) yapılan açıklamada ise, Rusya'nın saldırısında bir binanın tamamen yıkıldığı ve birkaç binanın da hasar gördüğü bildirildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın gece boyunca 105 İHA fırlattığını, bunların 84'ünün düşürüldüğünü bildirdi.

Salı günkü saldırıda can kaybı arttı

Öte yandan Odessa Valisi Oleh Kiper, Rusya'nın liman kentine saldırdığını söyledi. Kiper, bir sanayi tesisinde büyük bir yangın çıktığını, depoların, üretim binalarının ve kamyonların hasar gördüğünü ancak can kaybı yaşanmadığını belirtti. Kiper ayrıca salı günü düzenlenen saldırıda can kaybının 4'e yükseldiğini ifade etti. - ZAPORİJYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı

Şarkı söyleyen kişi devlet başkanı, yanındaki ise eski sevgilisi