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Zamantı Irmağı'na giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Zamantı Irmağı'na giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde serinlemek için Zamantı Irmağı'na giren 45 yaşındaki C.M. boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bulunan Zamantı Irmağı'na giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Melikviran Mahallesi'nde bulunan Zamantı Irmağı'na arkadaşları ile birlikte gelen C.M. (45) serinlemek için suya girdi. C.M.'nin bir süre sonra sudan çıkamadığını gören arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan C.M.'nin olay yerindeki ilk müdahalesinde hayatını kaybettiği belirlendi.

C.M.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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