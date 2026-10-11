Haberler

Zahir Cız cinayetinin şüphelisi Aydın Kuşadası'nda kaçmaya hazırlanırken yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da kuyumcu Zahir Cız'ı öldüren şüpheli, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tekneyle yurt dışına kaçmaya hazırlandığı sırada yakalandı. Şüphelinin sorgulanmak üzere Adana'ya getirildiği, kaçmasına yardım ettiği belirlenen çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Adana'da kuyumcu Zahir Cız'ı öldüren şüpheli, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tekneyle yurt dışına kaçmaya hazırlandığı sırada yakalandı. Şüphelinin sorgulanmak üzere Adana'ya getirildiği öğrenildi.

Olay, 4 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu Zahir Cız (66), evinin aşağısında bulunan işyerinde H.A. (29) ile birlikte oturuyordu. Bu sırada kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli gelerek tabanca ile yaklaşık 8 el ateş açtı. Açılan ateş sonucunda H.A. karın bölgesinden Zahir Cız ise başından vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Zahir Cız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zahir Cız Buruk Mezarlığına defnedildi. H.A. ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişinin Osman A. olduğu tespit edildi. Osman A.'ın 'Hırsızlık' ve 'Mala zarar verme' gibi suçlardan ise 13 kaydı olduğu bildirildi.

Çalışmasını genişleten cinayet dedektifleri Osman A.'ın yurt dışına kaçmak için Aydın'ın Kuşadası ilçesinde olduğunu tespit etti. Tespitler doğrultusunda şafak vakti gerçekleştiren operasyona ile Osman A. ve kaçmasına yardım ettiği belirlenen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Osman A.'ın ise yurtdışına tekne ile geçeceği öğrenildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Adana'ya getiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerlediler

Tehlikeli yolculuk kamerada! Üstelik ikisi de çocuk
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7.7'lik depremle sarsılan Panama'da Ulusal Acil Durum ilan edildi

7.7 ile sallanan ülkede korkulan oldu
Atilla Taş’ın kızının ölümünün ardından eski eş konuştu: Sonsuza kadar mahrem kalacak

Atilla Taş'ın eski damadı: Sonsuza kadar mahrem kalacak
16 aylık takip, 120 adrese şafak baskını! 'Yıkamacılar' çetesi çökertildi: Elebaşı dahil 73 tutuklama

Vatandaşa kan kusturan çete çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı
TEM'de can pazarı! İki araç bir anda alev topuna döndü

TEM'de dehşete düşüren görüntü!
Adıyaman'da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa'da bulundu

12 gündür aranıyordu! 16 yaşındaki Elvan'dan haber var
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın son hali

Sihirli Annem'in Tuğçe'si büyüdü! Son hali şaşırttı
Okuldan dönen kız, annesini yatağında ölü buldu! Haberi alan yakınları evin önünde birbirine girdi

Kızı okuldan döndüğünde acı manzarayla karşılaştı