Yüzünü yıkamak isterken kanala düşen şahsın cesedi bulundu - Haberler

Yüzünü yıkamak isterken kanala düşen şahsın cesedi bulundu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da yüzünü yıkamak isteyen bir kişi, sulama kanalına düşerek kayboldu. Şahsın cansız bedeni, savcılıktan alınan izinle kanaldaki su kesilince bulundu.
Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde Tekin Koray (62), yüzünü yıkamak isterken sulama kanalına düşerek kayboldu. Arkadaşının 112'yi aramasıyla olay yerine sualtı polisi ve sağlık ekipleri geldi. Polis, sulama kanalında Koray'ı aradı ancak bulamadı.
KANALDAKİ SU KESİLİNCE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Savcılıktan alınan izinle kanaldaki su kesildi. Bugün sualtı polisi tekrar kanalda arama çalışması başlattı. Yapılan aramada Küçükdikili Mahallesi'nde şahsın cesedine ulaşıldı. Ceset kanaldan çıkartılarak otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa