Yüzünü yıkamak isterken kanala düşen şahsın cesedi bulundu - Haberler

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Yüzünü yıkamak isterken kanala düşen şahsın cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yüzünü yıkamak isterken kanala düşen şahsın cesedi bulundu

Adana'da yüzünü yıkamak isteyen bir kişi, sulama kanalına düşerek kayboldu. Şahsın cansız bedeni, savcılıktan alınan izinle kanaldaki su kesilince bulundu.

Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde Tekin Koray (62), yüzünü yıkamak isterken sulama kanalına düşerek kayboldu. Arkadaşının 112'yi aramasıyla olay yerine sualtı polisi ve sağlık ekipleri geldi. Polis, sulama kanalında Koray'ı aradı ancak bulamadı.

KANALDAKİ SU KESİLİNCE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Savcılıktan alınan izinle kanaldaki su kesildi. Bugün sualtı polisi tekrar kanalda arama çalışması başlattı. Yapılan aramada Küçükdikili Mahallesi'nde şahsın cesedine ulaşıldı. Ceset kanaldan çıkartılarak otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ziyapaşa Mahallesi Seyhan Adana Hassas İçerik 3. Sayfa Haberler

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