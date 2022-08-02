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Yürüyüş yapan çocuklar ceset buldu

Yürüyüş yapan çocuklar ceset buldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dağlık alanda yürüyüş yapan çocuklar, ceset buldu.

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dağlık alanda yürüyüş yapan çocuklar, ceset buldu. Yapılan incelemede 33 yaşındaki şahsın kendini ağaca asarak yaşamına son verdiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi'nde bulunan Beştepe Mesire Alanının ağaçlık alanında yürüyüş yapan çocuklar, ağaca asılı kişi gördü. Korkarak durumu haberettikleri ailelerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemede ise cenazenin Erhan T.'ye (33) ait olduğu tespit edildi. Şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler

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