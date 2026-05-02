Fethiye'de Likya Yolu'nda Düşen Yürüyüşçü Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tarihi Likya Yolu'nda yürüyüş sırada düşerek ayağı kırılan kişi, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Likya Yolu'nda arkadaşlarıyla yürüyüş yapan Eren Ö. (38) Kabak Koyu yakınlarında kayalık alanda düştü. Eren Ö'nün bulunduğu yerden hareket edememesi üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Ayağında kırık olduğu belirlenen yaralıya ilk müdahale ekipler tarafından olay yerine yapıldı. Sonrasında sedyeye alınan yaralı ekipler tarafından bölgede bekleyen ambulansa taşındı. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından hastaneye kaldırılan Eren Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı