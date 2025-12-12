Haberler

Sahiplendiği iki köpeği sokağa atan şahsa 172 bin TL ceza

Sahiplendiği iki köpeği sokağa atan şahsa 172 bin TL ceza
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sahip olduğu iki köpeği sokağa bırakan şahsa, Hayvanları Koruma Kanunu'na göre 172 bin 716 TL idari para cezası uygulandı. Ekipler, hayvanların bakımında yaşanan ihlalleri tespit ederek ceza kesti ve hayvanları koruma altına aldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sahiplendiği iki köpeği sokağa bıraktığı tespit edilen şahsa, hayvanları koruma kanunu kapsamında 172 bin TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Manisa'da Yunusemre Hayvan Yaşam Merkezi'nden sahiplenilen iki köpeği yeniden sokağa terk ettiği belirlenen şahsa, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 172 bin 716 TL idari para cezası uygulandı.

Yunusemre ilçesinde sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve hayvan refahının sağlanması amacıyla bakımevine getirilen köpeklerden ikisi, 25 Kasım'da E.Ş. isimli kadın tarafından evde bakılmak üzere sahiplenildi. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde, iki köpeğin yeniden sokağa bırakıldığı, açlık ve bakımsızlığa terk edildiği tespit edildi. Durum üzerine harekete geçen ekipler, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesi gereğince 'hayvanı sokağa terk etmek' suçundan ilgili şahsa 172 bin 716 TL idari para cezası kesti.

Hayvanların yeniden koruma altına alındığı öğrenilirken, benzer olayların önlenmesi adına denetimlerin sıkı şekilde devam edeceği bildirildi. - MANİSA

title