Yunanlılar botun motorunu söküp Türk karasularına itti 3. Sayfa Haberleri Yunanistan güvenlik unsurları tarafından lastik botun motoru sökülerek içine bindirilen 23 düzensiz göçmen Türk karasularına geri itildi. Yunanistan güvenlik unsurları tarafından lastik botun motoru sökülerek içine bindirilen 23 düzensiz göçmen Türk karasularına geri itildi. Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit eden Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından lastik botun üzerindeki motor sökülerek Türk karasularına geri itildi. Açık denizde kurtarılmayı bekleyen 2 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. (Bekir Tosun - Mete Sönmez/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yunanistan Muğla 3. Sayfa Güncel Haberler

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