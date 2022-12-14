Yunan polisinden Roman çocuğun ölümünü protesto edenlere gazlı müdahale

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 16 yaşındaki Roman çocuğun polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle düzenlenen gösteride, protestocular ile polis arasında çatışma çıktı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Yunanistan'ın Selanik kentinde 5 Aralık'ta 16 yaşındaki Roman çocuğun 20 euro'luk benzin parasını ödemeden aracıyla akaryakıt istasyonundan kaçmaya çalıştığı sırada kendisini takip eden polis tarafından vurulmasına ülke genelinde tepkiler sürüyor. Çocuğun dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından göstericiler akşam saatlerinde bir kez daha sokaklara döküldü. Protestoculardan bazıları polise yönelik "katil" sloganları atarken, bir kısmı da taş ve yabancı madde fırlattı. Protestoda tansiyon giderek yükseldi. Çevik kuvvet polisi, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı.

Ne olmuştu?

Selanik'te 5 Aralık Pazartesi günü 16 yaşındaki Roman çocuk, 20 euro'luk benzin parasını ödemeden aracıyla akaryakıt istasyonundan kaçmaya çalışırken kendisini takip eden motosikletli bir polis tarafından ateş edilmesi sonucu başından yaralanmıştı. Olayın ardından Roman topluluğu tarafından başkent Atina ve Selanik başta olmak üzere birçok kentte şiddetli protesto gösterileri yapılmış, çıkan olaylarda 1 polis memuru hafif yaralanmıştı. Çocuğu vuran polis memuru verdiği ifadede, çocuğun kendisini takip eden motosikletlerden birine aracıyla çarpmaya çalıştığını, onu durdurmak için iki el ateş ettiğini söylemişti. Ekip arkadaşlarını korumak için ateş ettiğini iddia eden polis memuru, çocuğu vurmak istemediğini ifade etmişti. Olay sonrası görevden uzaklaştırılan polis memuru kasten öldürmeye teşebbüs ve yasa dışı yollarla silah kullanmakla suçlanırken, hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Yunanistan'da yerel kaynaklara göre son yıllarda birçok Roman genç suç işleyip kaçmaya çalıştıkları sırada polisle girdikleri arbede ve çatışmalarda yaralandı. - ATİNA