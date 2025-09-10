Haberler

Yunan Adalarına Geçiş Hazırlığında 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 34 düzensiz göçmen sahilde yakalandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde Yunan adalarına geçme hazırlığı yaptığı tespit edilen 34 düzensiz göçmen sahilde yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre göre ekipler, yasa dışı yollarla Türkiye'den yurtdışına kaçma girişiminde bulunan 34 düzensiz göçmeni denize çıkmak üzere iken sahilde yakaladı. Olayda 1 adet zodyak bot ve 1 adet bot motoru ele geçirildi. Olayın şüphelisi olan 1 şahıs da gözaltına alındı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ederken, düzensiz göçmenler gerekli sağlık kontrollerinin ardından GÖKSEM'e gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
