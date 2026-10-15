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Yüksekova'da tır bariyerlere çarptı, onlarca araç yolda mahsur kaldı

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Yüksekova'da tır bariyerlere çarptı, onlarca araç yolda mahsur kaldı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tırın bariyerlere çarpması sonucu Yüksekova-Van kara yolunda onlarca araç mahsur kaldı. Yaklaşık 4 saat süren müdahaleyle tır yoldan çekildi ve yol kontrollü olarak çift yönlü ulaşıma açıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tırın bariyerlere çarparak kaza yapması sonucu onlarca araç yolda mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yüksekova-Van kara yolunun Dikiltaş mevkiinde meydana geldi. 34 PUS 683 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerlere çarparak yolu kapattı. Kaza nedeniyle her iki yönde de trafik akışı tamamen dururken, sürücüler ve yolcular yolda uzun süre mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, tırı bulunduğu yerden kaldırmak için yoğun bir çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saat süren titiz müdahalenin ardından tır yoldan çekilerek yol kontrollü bir şekilde çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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