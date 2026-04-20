Yüksekova'da istinat duvarı çöktü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Büyükçay Deresi kenarındaki istinat duvarı çöktü. Çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı, mahalle sakinleri ise yetkililerden önlem alınmasını talep etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından debisi yükselen Büyükçay Deresi kenarındaki istinat duvarı çöktü.

İlçe genelinde son günlerde aralıklarla devam eden yağışlar, dere yataklarındaki su seviyesini artırdı. Yeşildere Mahallesi'nden geçerek çarşı merkezine ulaşan Büyükçay Deresi'nin kenarında geçmiş yıllarda Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşa edilen koruma duvarının bir bölümü, suyun basıncına dayanamayarak çöktü. Atatürk İlköğretim Okulu güzergahında yaşanan çökme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde duvarın büyük bir gürültüyle dereye doğru devrildiği görüldü. Olay esnasında bölgede kimsenin bulunmaması, yaralanma veya can kaybının önüne geçti.

Mahalle sakinlerinden önlem alınması çağrısı

Yağışların sürmesiyle birlikte dere debisinin yüksek seyretmesi, çevre sakinlerini tedirgin ediyor. Dere kenarındaki diğer yapıların da risk altında olduğunu belirten mahalle sakinleri, bölgede yeni bir olumsuzluk yaşanmaması için yetkililerin inceleme yaparak, gerekli güvenlik önlemlerini almasını talep etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

