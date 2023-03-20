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Yüksekova'da nevruz kutlamaları sonrası gerginlik

3. Sayfa Haberleri

Yüksekova'da nevruz kutlamaları sonrası gerginlik

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen nevruz kutlamalarının ardından kısa süreli gerginlik yaşandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen nevruz kutlamalarının ardından kısa süreli gerginlik yaşandı.

Yeni Mahalle'de bulunan şehir stadında düzenlenen nevruz kutlamalarının ardından dağılan grupla polis arasında kısa süreliğine gerginlik yaşandı. HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin de devreye girmesiyle gerginlik sona erdi. Kutlamalara HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede ve çok sayıda vatandaş katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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