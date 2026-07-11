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Vatandaşın ihbarı sonuç verdi: Gürültü yapan araç trafikten men edildi

Vatandaşın ihbarı sonuç verdi: Gürültü yapan araç trafikten men edildi
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İstanbul Başakşehir'de vatandaş şikayetleri üzerine denetim yapan polis, araç üreticisinin belirlediği alanlar dışında ses sistemi bulunan bir otomobile 21 bin lira ceza kesti ve aracı 30 gün trafikten men etti.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde vatandaşların yüksek sesle müzik açan araçlara yönelik şikayetleri üzerine denetimlerini artıran Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, araç üreticisinin belirlediği alanlar dışında ses sistemi bulunduğu tespit edilen bir otomobili trafikten men etti. Sürücüye 21 bin lira idari para cezası uygulanırken araç 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kamunun huzurunu bozan yüksek sesli müzik yayınlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalarda, Başak Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde yapılan denetimde yapılan incelemede, sürücü H.Ç. idaresindeki araçta, araç üreticisi tarafından belirlenen alanlar dışında hoparlör sistemi bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 72/2 maddesi kapsamında 21 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç 30 gün süreyle trafikten men edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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