Yukarıesen-Aşağıesen Köy Yoluna Asfalt Çalışması Tamamlandı

Güncelleme:
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarıesen-Aşağıesen köy yolunun 1,1 kilometrelik bölümünde asfalt serim çalışmaları tamamlandı. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını daha güvenli ve konforlu hale getirerek vatandaşların hizmetine sundu.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarıesen-Aşağıesen köy yolunun 1,1 kilometrelik bölümünde bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt serim çalışmaları tamamlandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında köy yolları daha güvenli, konforlu ve ulaşılabilir hale getiriliyor.

Bu kapsamda, Taşlıçay ilçesinde Yukarıesen-Aşağıesen köy yolunun 1,1 kilometrelik kısmında asfalt kaplama çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
