Yukarıesen-Aşağıesen Köy Yoluna Asfalt Çalışması Tamamlandı
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarıesen-Aşağıesen köy yolunun 1,1 kilometrelik bölümünde asfalt serim çalışmaları tamamlandı. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını daha güvenli ve konforlu hale getirerek vatandaşların hizmetine sundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa