Yozgat’tan dedesinin aracını izinsiz alan engelli sürücü Kayseri’de kaza yaptı

Yozgat'ın Çandır ilçesinden dedesinin aracını izinsiz şekilde alarak, yola çıkan engelli sürücü Kayseri'de kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücüye 40 bin TL idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat'ın Çandır ilçesinden dedesi B.Ş.'nin 34 ETJ 769 plakalı cipini alarak, yola çıkan T.K., (18) Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar ilçesinde kaza yaptı. Kazada cipi lastiğinde ve tamponunda maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, dedesinden izinsiz cipini alarak, şehir değiştiren T.K.'nın engelli olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. T.K. ekiplere sürücünün kendisinin olduğunu ve aracı dedesinden izinsiz alarak, yola çıktığını söyledi. T.K.'ya 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 40 bin TL, dedesi B.Ş.'ye de 'ehliyetsiz kişiye araç vermek' suçundan 40 bin TL idari para cezası yazıldı.

Çalışmaların ardından cip çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı