Yozgat'ta Yük Treni Yaşlı Kadına Çarptı: Hayatını Kaybetti

Yozgat'ta Yük Treni Yaşlı Kadına Çarptı: Hayatını Kaybetti
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Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı 74 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şefaatli Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Yaylapınar Mahallesi, TMO hemzemin geçidi olan bölgede, karşıdan karşıya geçmek isteyen Adile Yeşilay'a (74), yük treni çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından Şefaatli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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