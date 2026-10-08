Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 498,73 gram esrar, 47 Hint keneviri ele geçirildi

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 498,73 gram esrar, 47 Hint keneviri ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ta Narkotik ekiplerince uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli tespit edildi; şüphelinin ikametinde yapılan aramada 498,73 gram esrar, 47 Hint keneviri ve 7 Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Şüpheli H.F.D. hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli tespit edildi. Şüpheli H.F.D.'nin kullandığı ikamette yapılan aramada 498,73 gram esrar, 47 adet Hint keneviri ve 7 adet Hint keneviri tohumu ele geçirildi.
Şüphelinin hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı