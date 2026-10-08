Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 498,73 gram esrar, 47 Hint keneviri ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli tespit edildi. Şüpheli H.F.D.'nin kullandığı ikamette yapılan aramada 498,73 gram esrar, 47 adet Hint keneviri ve 7 adet Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Şüphelinin hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı