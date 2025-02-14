Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı
Yozgat Jandarma Komutanlığı tarafından Şefaatli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı, 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonda esrar, metamfetamin ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Yozgat Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı.
Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde düzenlenen operasyonda esrar, metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 17 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa