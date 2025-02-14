İki otomotiv devi Türkiye'ye fabrika açıyor! Erdoğan şehirlerin ismini verdi

İki dev Türkiye'ye fabrika açıyor: Erdoğan şehirlerin ismini verdi
CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar

CHP lideri Özel'den ortalığı karıştıracak iddia: Hepsini kapatacaklar
TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma

Sözleri tartışma yaratmıştı! TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma
12 yaşındaki Esra'nın şüpheli ölümü! Boynunda ip izleri tespit edildi

12 yaşındaki Esra'nın ölümünde korkunç şüphe

Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı

Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat Jandarma Komutanlığı tarafından Şefaatli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı, 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonda esrar, metamfetamin ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Yozgat Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde düzenlenen operasyonda esrar, metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 17 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Galatasaray maçı oynanırken telefonu eline aldı
img

Oscarlı yönetmen yeni filmi için bakın Türkiye'den nereyi seçti?
img

Trump, ABD'nin yeni düşmanını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı

"400 bin liralık" ilanı başını yaktı! Fenomen Merve Taşkın gözaltında
Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu

Vize başvurusunu reddeden ülkeye isyanı viral oldu
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Irak'ın Selahaddin şehrinde Türkçe resmi dil oldu

Türkçe resmi dil ilan edildi
Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor

Zincir marketler vatandaşı işte böyle kandırıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.