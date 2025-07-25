Yozgat'ta Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Yozgat'ta Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 74 yaşındaki sürücü Mazlum Kayalar hayatını kaybetti. Kaza, Üçkaraağaç köyünde meydana geldi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Akdağmadeni ilçesine bağlı Üçkaraağaç köyünde 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mazlum Kayalar (74) yönetimindeki 66 HD 945 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayalıklardan devrildi. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayalar'ın cenazesi Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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