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Yozgat'ta Tarihi Eser Satışına Kalkan Operasyon

Yozgat'ta Tarihi Eser Satışına Kalkan Operasyon
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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde jandarma, tarihi eser niteliği taşıyan 56 sikke ve 4 obje ile birlikte bir şahsı gözaltına aldı. Söz konusu şahsın tarihi eserleri satmayı planladığı öğrenildi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde takibe alınan bir şahsın üst aramasında 56 sikke, 4 obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir şahsı takibe aldı. Tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmak istediği öğrenilen A.K., jandarma ekiplerince yakalandı. Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Boğazlıyan ilçesinde ekipler tarafından durdurulan A.K.'nin yapılan üst aramasında 56 sikke, 4 obje çıktı. Gözaltına alınan A.K. hakkında soruşturma devam ediyor. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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