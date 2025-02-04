Yozgat'ta Tarihi Eser Satışına Kalkan Operasyon

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde takibe alınan bir şahsın üst aramasında 56 sikke, 4 obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir şahsı takibe aldı. Tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmak istediği öğrenilen A.K., jandarma ekiplerince yakalandı. Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Boğazlıyan ilçesinde ekipler tarafından durdurulan A.K.'nin yapılan üst aramasında 56 sikke, 4 obje çıktı. Gözaltına alınan A.K. hakkında soruşturma devam ediyor. - YOZGAT