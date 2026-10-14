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Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 15 obje ve el dedektörü ele geçirildi

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Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 15 obje ve el dedektörü ele geçirildi
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Yozgat Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramalarda 15 tarihi eser nitelikli obje ile el dedektörü ele geçirildi, şüphelinin adli işlemleri sürüyor.

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda tarihi eser nitelikli objeler ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince kent merkezinde operasyon düzenlendi. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen Ç.A. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 15 adet tarihi eser nitelikli obje ve el dedektörü ele geçirildi.

Şüphelinin hakkındaki adli işlemler sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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