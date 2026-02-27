Haberler

Yozgat'ta direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç takla attı

Yozgat'ta direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç takla attı
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan otomobildeki sürücü hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti otomobil takla attı.

Edinilen bilgiye göre kaza Saray Mahallesi'nde gerçekleşti. H.Y. idaresindeki 66 L 19 plakalı araç ile Sarayözü Köyüne gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücünün Saraykent İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
