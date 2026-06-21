Haberler

Yozgat'ta iki bin yıllık olduğu değerlendirilen lahit bulundu

Yozgat'ta iki bin yıllık olduğu değerlendirilen lahit bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait yaklaşık 1800-2000 yıllık tarihi lahit taşı, el dedektörü ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde tarihi eser niteliğinde lahit ele geçirildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik Aydıncık ilçesine bağlı Sakızlık köyünde operasyon düzenledi. V.G. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait ve yaklaşık bin 800-2 bin yıllık olduğu değerlendirilen tarihi bir lahit taşı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, lahit taşı ile birlikte el dedektörü ve ruhsatsız uzun namlulu silah ele geçirildi. Tarihi esere el konulurken, olayla bağlantılı şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti

Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık

Barış'tan ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık
Japonya Tunus'a gol oldu yağdı

Rakibine gol olup yağdılar! Bir takım daha Dünya Kupası'na veda etti
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi

Simitçi sık sık uyardı ama... Birkaç saniyeyle hayalleri kapıda kaldı
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü! Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş

Kapı gıcırtısı cinayetinde herkesi dehşete düşüren yeni görüntü
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı

Günlerdir beklenen fotoğraf geldi
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncu tatilde! Bikinili pozlarına resmen yorum yağdı