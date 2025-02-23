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Yozgat'ta Otobüs Kazası: Panik Anları Görüntülendi

Yozgat'ta Otobüs Kazası: Panik Anları Görüntülendi
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Yozgat'ın Saraykent ilçesinde meydana gelen otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Yolcuların yaşadığı büyük panik, kaza esnasında cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Yozgat'ın Saraykent ilçesine bağlı Ozan beldesinde meydana gelen otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaza sırasında yolcuların büyük panik ve korku yaşadığı görüldü.

Kaza, Saraykent ilçesi D-200 karayolu Ozan beldesi mevkiinde meydana gelmişti. Sivas'tan Ankara'ya gitmekte olan M.T. idaresindeki Huzur Turizme ait Setra marka otobüs buzlanmanın etkisiyle virajı alamayarak şarampole devrilmiş, kazada otobüs sürücüsü M.T. ile yolcular K.K., A.K., E.E. ve Y.S. yaralanmıştı. 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Otobüs içerisindeki bir yolcunun cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntülerde otobüsün devrilme anı ve yolcuların yaşadığı panik anları, kazanın durumunu gözler önüne serdi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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