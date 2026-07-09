Yozgat'ta örtü yangını tarım arazilerine sıçradı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekili tarım arazilerine sıçradı.

Edinilen bilgilere göre, Aydıngün ve Kömüşören köyleri arasında otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otların ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, buğday tarlasına sıçradı. Yangın esnasında tarlada çalışmakta olan bir traktör ile saman balya makinesi de alevlerin arasında kalarak kullanılamaz hale geldi. Bölgeye Yerköy, Şefaatli ve Yozgat'tan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 150 dönüm alan alevlerden etkilendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı