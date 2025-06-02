Yozgat'ta Motosikletle Tehlikeli Seyahat Şaşırttı
Yozgat'ın Sarıkaya ve Boğazlıyan ilçeleri arasında motosikletle seyahat eden 3 kişinin korumasız şekilde yolculuk yapması cep telefonu kamerasına yansıdı. Plakasız motosikletin tehlikeli yolculuğu yoldan geçenleri hayrete düşürdü.
Yozgat'ta motosikletle 3 kişinin korumasız bir şekilde seyahati cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yozgat'ın Sarıkaya ve Boğazlıyan ilçeleri arasında bulunan Atatürk yolunda bir motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. 3 kişinin motosiklet üzerindeki güvenlik önlemsiz seyahati, yoldan geçenleri hayrete düşürdü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde plakasız olan motosikletteki yolcuların tehlikeli yolcuğu yürekleri ağza getirdi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa