Yozgat'ta Mevsimlik Tarım İşçilerine Kene ve Boğulma Vakaları Hakkında Bilgilendirme

Yozgat'ta Mevsimlik Tarım İşçilerine Kene ve Boğulma Vakaları Hakkında Bilgilendirme
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Saraykent ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerine kene ısırması, çevre güvenliği ve suda boğulma olayları hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekipleri, bu konularda uyarılarda bulundu ve toplum destekli çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde mevsimlik tarım işçilerine bilgilendirme yapıldı.

Yaz aylarında sıkça rastlanan kene ve boğulma vakaları hakkında Saraykent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bilgilendirmede bulundu.

Saraykent ilçesine bağlı Dedefakılı Beldesinde mevsimlik işçi olarak ikamet eden vatandaşlara 'Kene Isırması, Çevre Güvenliği ve Suda Boğulma Olayları' hakkında uyarılarda bulunan Jandarma ekipleri toplum destekli çalışmaların devam edeceğini ifade etti. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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