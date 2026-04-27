Yozgat'ta kazada kafasını kaldırıma çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında düşerek kafasını kaldırıma çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, eski hastane yolu Şeyhzade Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 AEJ 870 plakalı elektrikli üç tekerlekli moped ile seyreden Mustafa Bilen hakimiyetini kaybetti. Yere düşen yaşlı adam kafasını kaldırıma çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bilen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcının incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

