Yozgat'ta kazada kafasını kaldırıma çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti

Yozgat'ta kazada kafasını kaldırıma çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti
Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında düşerek kafasını kaldırıma çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında düşerek kafasını kaldırıma çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, eski hastane yolu Şeyhzade Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 AEJ 870 plakalı elektrikli üç tekerlekli moped ile seyreden Mustafa Bilen hakimiyetini kaybetti. Yere düşen yaşlı adam kafasını kaldırıma çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bilen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcının incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız

Putin'den Trump'ı zora sokacak İran çıkışı: Her şeyi yaparız

5 ilimizi içerisine alan 7'lik deprem çemberi yeniden aktifleşti

5 ilimizi içerisine alan 7'lik deprem çemberi yeniden aktifleşti
Düğünde açtığı pankarta bakın! 'Daha neler göreceğiz' dedirten görüntü

Düğünde açtığı pankarta bakın! "Daha neler göreceğiz" dedirten görüntü
Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı

Süper Lig'e çıkmaya 1 adım kala kovuldu

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
5 ilimizi içerisine alan 7'lik deprem çemberi yeniden aktifleşti

5 ilimizi içerisine alan 7'lik deprem çemberi yeniden aktifleşti
Seda Sayan, Selena Gomez'in kocasını diline doladı

Seda Sayan, dünyaca ünlü yıldızın kocasını diline doladı: Eve sokmam!
Futbolseverlere müjde! Dev maçlar artık şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dev maçlar artık şifresiz kanalda