Yozgat'ta Kayıp 95 Yaşındaki Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Yozgat'ta Kayıp 95 Yaşındaki Adamın Cansız Bedeni Bulundu
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Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde günlerdir kayıp olan 95 yaşındaki Alzheimer hastası Durak Ünal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ünal'ın cenazesi, evinden 3 kilometre uzaklıkta bir ormanlık alandaki derenin içinde bulundu.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde günlerdir kayıp olarak aranan Durak Ünal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

14 Temmuz sabahından beridir kayıp olarak aranan ve kendisinden haber alınamayan 95 yaşındaki Alzheimer hastası Durak Ünal'ın cenazesine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre Durak Ünal'ın evinden 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alandaki derenin içinde cansız bedeni bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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