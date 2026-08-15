Haberler

Yozgat'ta Kaçak Tütün Operasyonu

Yozgat'ta Kaçak Tütün Operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kargo yoluyla temin edilen 34 bin makaron, 15 kilogram kıyılmış tütün ve çok sayıda sarma makinesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 34 bin adet makaron kaçak tütün ele geçirildi.

Saraykent İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Saraykent ilçesinde operasyon düzenledi. Şüpheli bir şahsın kargo yoluyla kaçak tütün temin ederek satışını yaptığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Şüpheliye ait iş yerinde yapılan aramada 21 bin 460 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 12 bin 600 adet boş makaron, 60 adet sigara sarma makinesi, elektronik terazi, 510 adet kilitli poşet, 91 adet metal sigara paketi, 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? En yakın kurmayı yanıtladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhammed Salah'lı Trabzonspor'un maçı 40 ülkede yayınlanacak

İlk maçının kaç ülkede yayınlanacağına inanamayacaksınız
Arda Güler'den antrenmanda inanılmaz gol

Attığı şutu izleyenlerin ağzı açık kaldı
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var

Soruşturmanın seyrini değiştirecek ses kaydı: Çıplak videoları var
Viyadük altında şüpheli son! Uzman doktor ölü olarak bulundu

Kenti sarsan ihbar! Uzman doktor viyadük altında ölü bulundu
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı

İranlı pilotlar esir alındı! Körfez'de tansiyon yine tavan yapacak

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler