Yozgat'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 103 Bin Makaron ve 50 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yapılan operasyonla 103 bin makaron, 60 adet nargile tütünü ve 50 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 2 farklı adreste yapılan aramada makaron, nargile tütünü ve kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Alınan ihbar doğrultusunda farklı adreslerde yapılan aramalarda 103 bin adet makaron, paketlenmiş 60 adet nargile tütünü ve 50 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
