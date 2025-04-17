Yozgat'ta Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Baskın sırasında kazıda kullanılan çeşitli aletlere de el konuldu.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube ekipleri devriye kontrolleri esnasında kaçak kazı yapan şahısları farketti. Ekiplerin baskınında V.K., E.U., R.T. ve K.B. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan 1 adet hilti, 1 adet dedektör, 4 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet keser, 1 adet çekiç, 1 adet murç ele geçirildi. Şahıslar ekiplerce gözaltına alındı. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa