Yozgat'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yozgat'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yozgat'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

BOĞAZLIYAN, YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi ve Ovakent Beldesinde, 403 metre uzunluğunda enerji nakil kablosu çalındı. Çayıralan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmada, zanlılar S.C., H.D.C. ve S.Y.C. kablodan arıtılan 30 kilogram saf bakır ile yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılardan S.C. ve H.D.C. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken S.Y.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan şahısların ikametinde yapılan aramada 250 metre fiber optik telefon kablosu ve 50 metre bakır telefon kablosu ele geçirildi. - YOZGAT

Yozgat'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Boğazlıyan, Hisarcık, Ovakent, Yozgat, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title