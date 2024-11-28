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Yozgat'ta Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Yozgat'ta Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B. D. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 4 Yıl 2 Ay hapis kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan B. D. isimli şahıs yakalandı.

Yapılan yasal işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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