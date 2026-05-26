Yozgat'ta bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki Citroen marka 35 ANR 413 plakalı hafif ticari araç, Yozgat-Sivas karayolu Oluközü beldesi mevkiinde kaza yaptı. Eskişehir istikametinden Ağrı istikametine gitmekte olan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

