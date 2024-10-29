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Yozgat'ta Gazdan Zehirlenme Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Yozgat'ta Gazdan Zehirlenme Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bir ahırda meydana gelen gazdan zehirlenme olayında, Afganistan uyruklu çoban Muhammet Ali Kerim tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayda iki kişi daha yaşamını yitirdi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde dün bir ahırın gübre çukuruna düşerek gazdan zehirlendiği değerlendirilen Afganistan uyruklu çoban Muhammet Ali Kerim de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Boğazlıyan ilçesinde dün akşam bir ahırdaki gübre çukuruna düşen çobanı kurtarmak isteyen Sinan Budak ve Veysel Taştan metan gazından zehirlenip hayatını kaybederken ahırda çalışan çoban Muhammet Ali Kerim de tedavi gördüğü Yozgat Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Afganistan uyruklu çoban Kerim'in cenazesi Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Cenazelerin ikindi vakti Boğazlıyan'ın Çalapverdi köyünde toprağa verileceği öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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