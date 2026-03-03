Haberler

Hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan FETÖ terör örgütü üyesi yakalandı

Yozgat Emniyet Müdürlüğü, FETÖ terör örgütü üyesi olan ve 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari M.Ş.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla FETÖ Terör örgütü üyesi olan firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, kent merkezinde FETÖ terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. yi yakaladı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - YOZGAT

