Yozgat'ta DEAŞ operasyonu

Yozgat Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirtilen 3 kişiyi yakaladı. Eş zamanlı operasyonla yakalanan şüphelilerin yanı sıra çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonla DEAŞ terör örgütü üyesi şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yozgat ve Yerköy ilçesinde DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
