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Yozgat-Sivas kara yolu Muslubelen'de sis görüş mesafesini 30 metreye düşürdü

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Yozgat-Sivas kara yolu Muslubelen'de sis görüş mesafesini 30 metreye düşürdü
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Yozgat'ta sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kent genelinde görüş mesafesini düşürdü. Yozgat-Sivas kara yolunun Muslubelen mevkiinde görüş yer yer 30 metreye kadar inerken, yüksek kesimlerde ulaşım olumsuz etkilendi ve yetkililer sürücüleri uyardı.

Yozgat'ta sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kent genelinde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Yozgat merkezde etkisini gösteren sis, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yozgat-Sivas kara yolu üzerinde bulunan Muslubelen mevkiinde ise sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, düşük görüş mesafesi nedeniyle yolda kontrollü şekilde ilerlerken, yetkililer de sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Sis nedeniyle trafikte seyreden sürücülerin takip mesafelerini korumaları ve araçlarının sis farlarını kullanmaları önem taşıyor.

Yozgat'ta taksicilik yapan Ali İbrahim Tetik, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, "Taksiciyim, bugün Yozgat'ta yoğun bir sis var. Tüm şoför arkadaşlara da takip mesafesine ve sis farlarının açık olmasına dikkat etmesini rica ederim. Kazasız belasız hayırlı yolculuklar dilerim herkese" dedi.

Yozgat'tan Ali Çınar ise "Yoğun sis var. Şoförlerin dikkatli olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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