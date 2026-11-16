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Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonda 638 sentetik ecza hap ele geçirdi

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Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonda 638 sentetik ecza hap ele geçirdi
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Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Şüpheli S.U.'nun ikametinde yapılan aramalarda 638 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yozgat'ta polis ekiplerince 638 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Şüpheli S.U.'nun ikametinde yapılan aramalarda 638 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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