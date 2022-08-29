Yozgat 3. sayfa haberleri: Yozgat'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı 3. Sayfa Haberleri Yozgat haber... Yozgat'ın Çekerek ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Ali Özdemir (69), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yozgat'ın Çekerek ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Ali Özdemir (69), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Özdemir'in Türk Bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Körpınar köyü camiine getirildi. Gazi Özdemir'in naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine gazi yakınları, Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ve askeri personel katıldı. Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel ve Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, merhumun ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. - YOZGAT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ali Özdemir Çekerek Kıbrıs Yozgat 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yozgat 3. sayfa haberleri: Yozgat'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.