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Yolunu kestiği adama kurşun yağdırdı: Cinayet anı kamerada

3. Sayfa Haberleri

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, yolunu kestiği yeğeninin kocasını silahla öldürdü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, yolunu kestiği yeğeninin kocasını silahla öldürdü. Cinayet anı kameraya yansırken, kaçan zanlı 3 dakikada yakalandı.

Olay Reşadiye Mahallesi Ali Menteşoğlu Caddesi üzerinde bulunan Makam kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.B. (63) adlı kişi gece saatlerinde, bisikleti ile gelen Şavkı Yiğit'in (62) yolunu kesti. Daha önceden kavgalı olan H.B. ile Şavkı Yiğit tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şavkı Yiğit üzerinde bulundurduğu bıçağı H.B.'ye salladı. Bir süre kovalamaca yaşayan ikiliden H.B. üzerindeki tabancayla Şavkı Yiğit'e ateş etmeye başladı. 5 kurşundan 2'si boynuna isabet eden Yiğit çöp konteynerine dayanarak yere yıkıldı. Olayın duyulması üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralı Şavkı Yiğit kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli H.B. ise olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta 3 dakika içinde suç aletiyle birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı.

H.B.'nin, yeğeniyle evli olan Şavkı Yiğit'i yeğenine devamlı hakaret ettiğinden dolayı öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler

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