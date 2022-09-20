Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı 3. Sayfa Haberleri - Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. - Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Yola savrularak yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kaza, Mustafapaşa Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi ile 719 Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Erdal T. idaresindeki 34 JU 774 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ş. isimli kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan E.Ş. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Öztürk Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

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