Yolcuların hayatını riske attılar: Ümraniye'de minibüs şoförleri birbiriyle yarıştı

İstanbul Ümraniye'de minibüs şoförlerinin yarışı tepki çekti. İddiaya göre, iki minibüs şoförü trafik kurallarını ihlal ederek birbirleriyle yarışa girdi.

İçinde yolcuların da bulunduğu minibüsün şoförü, 'Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım' diyen hamile kadına rağmen yarışa devam etti.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Yolcuların tepkisinin ardından ancak duran şoförün görüntüleri ise başka bir yolcu tarafından çekildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntü "Yapılacak iş değil, ehliyetine el konulmalı" , "Minübüslerin yerini otobüsler almalı çok sorunlu" , "Minibüs olayının artık tamamen kalkması lazım. Otobüs seferleri artsın, insan gibi yolculuk edelim" yorumlarına neden oldu.