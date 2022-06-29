Yolcu üzerinde 18 gram eroin ele geçirildi Antalya'nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri, durdukları yolcu otobüsündeki şahsın üzerinde eroin ele geçirdi. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri, durdukları yolcu otobüsündeki şahsın üzerinde eroin ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, P.A. isimli şahsın Korkuteli ilçesine uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Bilgi üzerine şahsın seyahat ettiği yolcu otobüsü, Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı önünde durduruldu. Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile müşterek olarak yapılan aramada, şahsın üzerinde 18 gram eroin maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandığı bildirildi. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Korkuteli Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler

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