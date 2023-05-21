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Yolcu otobüsünün motor kısmından yükselen duman korkuttu

3. Sayfa Haberleri

Yolcu otobüsünün motor kısmından yükselen duman korkuttu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Yolcu otobüsünün motor kısmından yükselen duman korkuttu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Oluşan panikle yolcular otobüsten tahliye edilirken itfaiye ekipleri tarafından durum kontrol altına alındı.

Olay, Osman Yılmaz Mahallesi İlyas Uzuner Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu taşıyan belediye otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs sürücüsü, aracı sağa çekere yolcuları tahliye etti. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle motordan yükselen dumanlar kontrol altına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Öztürk - 3. Sayfa

Kocaeli İtfaiye Gebze 3. Sayfa Haberler

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