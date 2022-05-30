Yolcu otobüsünde yastık arasında silah bulundu - Haberler

Malatya'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada yastık içerisine gizlenmiş 2 adet silah ele geçirildi.

Elazığ-Malatya karayolu yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapan polis ekipleri bir yolcuya ait yastık içerisinde 2 adet tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak yolcu gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa