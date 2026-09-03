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Otobüs şoförü seyir halinde telefonla müzik seçti

Otobüs şoförü seyir halinde telefonla müzik seçti
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Ankara-Antalya seferini yapan Isparta Petrol Turizm otobüsünün şoförü, yolculuk sırasında telefonla müzik seçerken görüntülendi. Yolcunun tepkisine neden olan olay, trafik güvenliği açısından endişe yarattı.

Ankara'dan Antalya seferini yapan Isparta Petrol Turizm'e ait yolcu otobüsünün şoförü seyir halindeyken telefonuyla müzik seçip dinlediği anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara-Antalya seferi yapan Isparta Petrol Turizm'e ait 32 AFT 921 olan otobüsündeki bir yolcu, şoförü seyir sırasında telefon kullanırken görüntüledi. Görüntülerde otobüs şoförünün Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinden geçtiği sırada YouTube üzerinden şarkı arayıp açtığı anlar yer aldı.

Söz konusu olay, görüntüyü kaydeden yolcunun tepkisine neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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